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داعية كويتي يثير الجدل من جديد بفتوى عن المرأة.. ومحامية شهيرة ترد (فيديو)

مجتمع

داعية كويتي يثير الجدل من جديد بفتوى عن المرأة.. ومحامية شهيرة ترد (فيديو)
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ردت المحامية الكويتية دلال الملا، على تصريح منسوب للداعية عثمان الخميس، قال فيه إن إعطاء الزوج لزوجته راتبا شهريا من البِدع وأن الزوج غير ملزم بذلك.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت دلال الملا: "ما في شيء اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانونا".

ودائما ما يثير الداعية عثمان الخميس الجدل بفتاويه، حيث قال في فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن، حيث أوضح قائلا: "لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام".

كما صرح مؤخربأنه لا يؤيد أبدا سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أن سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

المصدر: RT

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