داعية كويتي يثير الجدل من جديد بفتوى عن المرأة.. ومحامية شهيرة ترد (فيديو)

ردت المحامية الكويتية دلال الملا، على تصريح منسوب للداعية عثمان الخميس، قال فيه إن إعطاء الزوج لزوجته راتبا شهريا من البِدع وأن الزوج غير ملزم بذلك.

إقرأ المزيد

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت دلال الملا: "ما في شيء اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانونا".

مافي شي اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانوناً @othmanalkameespic.twitter.com/1KwHvOMwQZ — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) January 20, 2023

هذا الي قاله الشيخ الفاضل عثمان الخميس بس انتوا تدورون السوالف والمناشب والشهره على حساب أي شيء pic.twitter.com/gf52syOyJn — م. أحمد زيد المطيري (@Ahmed_zid) January 20, 2023

ودائما ما يثير الداعية عثمان الخميس الجدل بفتاويه، حيث قال في فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن، حيث أوضح قائلا: "لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام".

كما صرح مؤخربأنه لا يؤيد أبدا سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أن سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

يجوز للمرأة ان تأكل ؟ اخاف لا يجوز حتى ان تعيش 🤔 — 𝕄 (@Manaf62x) November 4, 2020

كل واحد حر محد وصي على احد، سافرنا ودرسنا وتخرجنا والحمدلله ، وقاعدين نسافر كل مكان ، اللي محترمة محترمة واللي بتخربط تقدر تخربط في الديرة، مو المحرم اللي بيعدل السلوك — Samar(Hala Madrid) 🇰🇼 (@Samar_Q8_K) November 16, 2022

المصدر: RT