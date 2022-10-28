ولو غطين شعورهن.. ضجة في الكويت بعد تحريم داعية مشهور نشر النساء صورهن على مواقع التواصل!

أثارت فتوى الداعية الكويتي عثمان الخميس، بعدم جواز نشر النساء لصورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن، جدلا واسعا.

وسخر مغردون من الفتوى، وانقسمت الآراء بين مؤيدات لرأيه شرعنا في إزالة صورهن، وبين متحديات له قمن بنشر صورهن على حساباتهن في "تويتر" و"انستغرام".

مغردات يبدأن بإزالة صورهن تفاعلاً مع فتوى الشيخ د.عثمان الخميس في تويتر وانستغرام. pic.twitter.com/QAOzMNQ7O6 — المجلس (@Almajlliss) October 28, 2022

وتساءلت إحدى المغردات على "تويتر": "ماذا عن مدرس التربية الإسلامية الذي تحرش بعدة أطفال جنسيا، ألا تستحق القضية منكم كلمة؟؟ أم أنها لأنها لا تتعلق بالمرأة وشعرها وصوتها ورائحتها… فالقضية غير مهمة!".

ماذا عن مدرس التربية الإسلامية الذي تحرش بعدة أطفال جنسيا، ألا تستحق القضية منكم كلمة؟؟ أم أنها لأنها لا تتعلق بالمرأة وشعرها وصوتها ورائحتها… فالقضية غير مهمة! pic.twitter.com/bKExygZp2k — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) October 26, 2022

وقالت أخرى: "تتحدثون كأنكم أولياء علي الدين و بإسم الدين أفكاركم اكبر مثال علي التخلف والجهل".

تتحدثون كأنكم أولياء علي الدين و بإسم الدين

أفكاركم اكبر مثال علي التخلف والجهل https://t.co/cbh8ssIq51 — Abdo (@abdo2001_ga) October 27, 2022

ويعرف عن الخميس إثارة الجدل بفتاوى تذكر بفترة الصحوة في السعودية، حيث يستلهم خطاباته من رجل الدين السعودي محمد العريفي.

ورغم كون غالبية إجابات الخميس في قناته على موقع "يوتيوب" تتناول قضايا فقهية، ينقل فيها فتاوى سابقة معتمدة في العالم الإسلامي، إلا أن بعض إجاباته تحمل آراء ميزت عصر الصحوة الذي ازدهر في السعودية في أعقاب عام 1979.

المصدر: RT