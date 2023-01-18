بعد "الساحرة الشريرة".. شاكيرا تبني جدارا عازلا حول منزل حماتها السابقة (فيديو)

تعمل الفنانة الكولومبية شاكيرا على بناء جدار عازل يفصل منزلها عن منزل والدي زوجها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات إثر انفصالهما قبل عدة أشهر.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن منزل شاكيرا، الذي عاشت فيه سابقا مع زوجها بيكيه، ملاصق لمنزل والدي بيكيه ولا يفصل بينهما أي جدار.

وخططت شاكيرا للانتقال إلى ميامي، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار والدي زوجها السابق عندما أطلقت أغنيتها الجديدة وانتقدت فيها بيكيه.

وذكرت الصحيفة أن العديد من النزاعات اندلعت بين شاكيرا وحماتها السابقة مونتسيرات برنابيو، بعد إصدار الأغنية.

وأشارت "ماركا" إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.

وكشفت أن الكاميرات رصدت مؤخرا وجود شاحنة خلاط إسمنت تعمل بالقرب من منزلها.

Shakira is currently building a wall to separate her house from her mother-in-law's house.



pic.twitter.com/MdlyqHwoqk — Asandé (@kewchiy) January 17, 2023

وذكرت أن الخطوة جاءت في أعقاب العديد من الصراعات الأخرى التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، من بينها قيام شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه "الساحرة الشريرة" على شرفة منزلها المواجه لمنزل والدي بيكيه، ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها.

كما تحدثت تقارير عن تشغيل شاكيرا الأغنية الجديدة بصوت عال داخل منزلها، لدرجة أنه يمكن سماعها في الجوار.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية