من شرفة منزلها.. شاكيرا تستفز والدة بيكيه بتصرف غريب (فيديو)

لم تكتف المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بإطلاق أغنية جديدة هاجمت بها شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه، حيث تطور الأمر ووصلت شاكيرا بهجومها إلى والدته.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه، وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، فقد أكد أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة بصوت عال جدا ليصل إلى بيت والدة بيكيه، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع وضع الدمية على الشرفة.

Shakira ha puesto una bruja mirando hacia la casa de sus suegros. ME DA ALGO 😂 pic.twitter.com/1UAqGuvmRh — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 14, 2023

وبحسب التقارير والمواقع الإسبانية، فقد لاحظت والدة بيكيه، مونتسيرات برنابيو وجود دمية لساحرة ترتدي لباسا أسودا ومثبتة على عصا مكنسة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة.

كما أخبر الصحفي مارك ليرادو ميلان، البرنامج الإسباني 'Mas Vale Tarde' أن والدة بيكيه طلبت حتى من أحد الأفراد قلب الدمية حتى لا تواجه منزلهم مباشرة، الذي يقع في نفس الشارع الذي تقطن فيه شاكيرا.

وأصدرت شاكيرا أغنية جديدة الخميس الماضي، هاجمت من خلالها بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

المصدر: "ماركا" + وكالات