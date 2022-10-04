الإمارات..افتتاح معبد هندوسي في دبي

افتتح اليوم الثلاثاء، أول معبد هندوسي في إمارة دبي، ليوفر مكانا للعبادة ومحطة دعم للجالية الهندية الكبيرة، بما في ذلك مئات آلاف العمال المهاجرين في الإمارات.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المبنى الضخم الذي يمزج بين الهندسة المعمارية الهندية والإماراتية يقع في منطقة ميناء جبل علي جنوبا ضمن مقر يضم العديد من الكنائس، وهذا أول معبد هندوسي في مبنى مستقل في الدولة الخليجية، حيث يعيش آلاف العمال الآتين من جنوب آسيا في مقرات سكنية قريبة، فيما سيتم توفير حافلات خاصة لنقلهم لزيارة المعبد الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربع، فالهنود أكبر جالية للمغتربين في الإمارات، ويشكلون حوالي 35% من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وفي حديث مع "فرانس برس"، قال راجو شروف، وهو عضو في اللجنة المشرفة على المعبد ويدير شركة منسوجات إن "والده حلم طوال خمسة عقود بافتتاح معبد هندوسي في دبي".

وأضاف: "إنه شعور رائع لانه حلم يتحقق، على الاقل بالنسبة لوالدي الذي يعيش في هذا البلد منذ 1960".

وأوضحت "فرانس برس" أن كلفة بناء المعبد بلغت نحو 60 مليون درهم (16 مليون دولار)، ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد، في حين يتعين على الزوار التقدم بطلب للحصول على رمز عبر الإنترنت ثم مسحه ضوئيا للدخول، حيث أنه بالإضافة إلى كونه معبدا لجميع أنماط الديانة الهندوسية المختلفة، سيكون بمثابة "مركز دعم للمغتربين الهنود"، وخاصة العمال، مع وجود خبراء مثل المحامين والأطباء الذين يقدمون خدمات تطوعية.

المصدر: "فرانس برس"