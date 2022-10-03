وزارة إماراتية تفتتح مقرا لها في عالم "ميتافيرس" الافتراضي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية افتتاح مقرها الجديد داخل العالم الافتراضي "الميتافيرس"، وأن الوزارة مفتوحة للعمل مع الشركات وعلى استعداد لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومات أجنبية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أمام أكثر من 500 مندوب و40 شركة عالمية بما في ذلك Accenture وEmirates وMicrosoft وMeta وBinance، إن المكتب الثالث لوزارة الاقتصاد سيقدم تجربة عامرة للحكومات والشركات العالمية والجمهور لتعزيز التعاون والتواصل، مبينا أنه سيتم تجهيز المكتب بتكنولوجيا متقدمة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى في العالم الافتراضي، مما يعزز قدرة الإمارات على أن تصبح مركزًا عالميًا لتقنيات الجيل التالي.

وقال المري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "في العامين الماضيين رأينا استثمارات، وشهدنا دخول شركات، ومع تغييرات نظام التأشيرات، نرى مواهب قادمة"، مضيفا: "لقد دربنا موظفينا على الانغماس في ميتافيرس، واستخدامه والتعامل مع جيل المستقبل".

وأشار إلى أنه "نظرا لأن جائحة فيروس كورونا دفعت المزيد من الأشخاص إلى عالم الإنترنت، فقد أدى كوفيد إلى تسريع هذا الاتجاه.. اعتقدنا أن ميتافيرس هي تقنية قد يستغرق ظهورها من 10 إلى 20 عاما، إلا أن كوفيد-19، دفعنا بسرعة كبيرة وسرع من استخدام ميتافيرس".

ومن الخدمات التي سيمكن القيام بها عند زيارة مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية في "ميتافيرس"، استخراج وتوقيع وثائق حكومية، مع توافر قاعات افتراضية داخل مقر الوزارة تسمح بإجراء اجتماعات ومؤتمرات افتراضية في عالم "ميتافيرس"، تشمل على مشاركة أطراف مسؤولين من داخل وخارج الإمارات.

ويأتي الإعلان عن إطلاق نسخة افتراضية من وزارة الاقتصاد في الإمارات، بعد الإعلان عن استراتيجية حكومة دبي في يوليو الماضي، بتحويل الإمارات لعاصمة عالمية لتكنولوجيا ميتافيرس بحلول عام 2030، وإطلاق العديد من المشروعات الوطنية التي تخدم هذا الهدف، تكون قادرة على توفير فرص عمل في مجال ميتافيرس لـ 40 ألف موظف، بحلول عام 2030.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات