وصول نجم "تيك توك" وأشهر قزم في العالم إلى أستراليا في أول جولة خطابية له (صور)

وصل حسب الله ماغوميدوف نجم "تيك توك" القزم الأكثر شهرة وثراء في العالم إلى أستراليا، في أول جولة خطابية له.

ووصل الشاب البالغ من العمر 19 عاما، والذي يعاني من التقزم ويشتهر بمظهره الشبيه بالأطفال، إلى قاعة كبار الزوار في مطار سيدني يوم السبت، وفقا لصحيفة "دالي ميل" البريطانية.

واستقبل مجموعة من حراس الأمن حسب الله قبل اصطحابه إلى سيارة رولز رويس الفاخرة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليون دولار.

بالنسبة لخططه لزيارة أستراليا، قال حسب الله إنه يأمل في مقابلة حيوانات الكنغر وزيارة المعالم الشهيرة، بما في ذلك شاطئ بوندي.

من المقرر أن يتحدث حسب الله في سيدني يومي 29 و30 أغسطس وملبورن في 31 أغسطس و1 سبتمبر.

وستشمل الجولة أيضا لقاءات حصرية مع نجم وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر حسب الله الشهير بـ "الحبيب الصغير" بمظهر أنيق يرتدي قميصا أبيض بأزرار وجينز أزرق وحقيبة Gucci messenger بسعر 1595 دولارا، بالإضافة إلى ارتداء حذاء رياضي أسود من Dolce & Gabbana.

واشتهر حسب الله في أواخر عام 2020 عندما بدأ في نشر مقاطع فيديو على Instagram و TikTok لنفسه وهو يؤدي أعمالا مثيرة ومزاحا جريئا.

وبمظهره الفريد وموقفه الواثق، سرعان ما حصد عددا كبيرا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك 2.1 مليون متابع على Instagram و4.7 مليار مشاهدة على TikTok.

Hasbulla is in town. TikTok sensation Hasbulla is flanked by security as he's picked up in a $1.2m Rolls-Royce after arriving in Sydney ahead of his Australian tourhttps://t.co/x9l1f1eeSSpic.twitter.com/QqIU2K2CKu — OCN 🇦🇺 (@ozcrimenews) August 28, 2022

Hasbulla touches down in Sydney and is picked up by a luxury Rolls Royce ahead of his tour - https://t.co/yd1pgtQSQk#Newspic.twitter.com/7z4IzVoZjr — 234𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 🌍 (@my234Radio) August 28, 2022

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية