صلاة الميت على رجل حي.. مقلب يثير ضجة في مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، حيث يصور مقلبا قام به عدد من الأشخاص على رجل نائم، بينما هم يقومون بأداء صلاة الميت وراءه.

ويظهر في الفيديو رجل نائم على الأرض، ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، إلا أن الرجل استفاق وهو في حالة من الذعر، فيما يقوم بالتجول في الغرفة ويصرخ قائلا: "أنا حي"، بينما الرجال مستمرون في أداء الصلاة ومن ثم يقدمون التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: "أنا حي!".

مقطع متداول لأشخاص يعملون مقلب على مسن بأنهُ توفى pic.twitter.com/hkoJw0axln — WHR (@whrumor) July 13, 2022

وقد علقت إحدى المغردات على الفيديو، معتبرة أنه لا يثير الضحك على الإطلاق وأنه "قلة حيا وثقالة دم".

ابداً مايضحك وهذي اسمها قلة حيا وثقالة دم — ندى 🏇🏻 (@Whoisnadda) July 13, 2022

فيما اعتبر آخر أنه غير مضحك لأنه عبارة عن مقطع تمثيلي.

ومايضحك لانه تمثيل — 00 (@Gh6h4) July 13, 2022

وقال مغرد آخر إن "هذا المقطع فيه محاذير: استهزاء بشعائر الدين، كذب، وترويع للمسلم إن كان لا يعلم".

هذا المقطع فيه محاذير:

١- استهزاء بشعائر الدين

٢- كذب

٣- ترويع للمسلم إن كان لايعلم. — Eajamayh (@Eajamayh45) July 14, 2022

المصدر: RT