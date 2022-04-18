القبض على زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في كولومبيا

اعتقلت الشرطة والجيش الكولومبي، فاوستو بالاسيوس، زعيم إحدى أكبر عصابات تجارة المخدرات، ضمن ما يعرف بكارتل "غولف كلان".

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وكتب يوم الأحد وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، الذي أعلن النبأ على حسابه في "تويتر" قائلا: ""تم القبض على زعيم عصابة "غولف كلان"، الملقب بدين باتريك. هذا الرجل أحد أكبر المجرمين المطلوبين في دائرة سوكري".

وأشار الوزير إلى أن المعتقل متهم بـ "الاتجار بالمخدرات والابتزاز والتآمر لارتكاب جريمة"، فيما ذكر المكتب الصحفي للبحرية الكولومبية أن فاوستو بالاسيوس، الذي قاد عصابة مانويل خوسيه غايتان، انضم إلى عصابة "غولف كلان" في عام 2012 .

وكان قد تم الإعلان عن مكافأة لقاء الحصول على معلومات عنه، فيما تعد "غولف كلان" أكبر منظمة إجرامية في كولومبيا متورطة في تجارة المخدرات.

وكان رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي اعتقال زعيم عصابة المخدرات هذه، دايرو أوسوجي، والذي يلقب بـ"أوتونيل".

المصدر: تاس