مقتل 9 أشخاص في عملية دهم استهدفت أكبر تنظيم متخصص بتهريب المخدرات في كولومبيا

قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في شمال غرب كولومبيا خلال عملية دهم شنها الجيش على عصابة "ديل غولفو" أكبر تنظيم متخصص في تهريب المخدرات بالبلد، والذي قبض على زعيمه في أكتوبر.

وبدأت العملية صباح أمس الثلاثاء وكانت لا تزال مستمرة في المساء عندما أعلن وزير الدفاع دييغو مولانو أنه "حتى الآن تم تسجيل تسعة قتلى في هذه العمليات".

وتم العثور على الجثث في منطقة ريفية تابعة لبلدية إيتوانغو، معقل العصابة.

وقبض على زعيم العصابة دايرو أنطونيو أوسوغا، المعروف باسم "أوتونيل" في 23 أكتوبر 2021 خلال عملية واسعة شارك فيها 500 شرطي.

وعقب توقيف "أوتونيل" أكثر مهرب مخدرات مطلوب في كولومبيا، أعلن الرئيس إيفان دوكي نهاية عصابة "ديل غولفو"، المسؤولة عن 30 بالمئة من الكوكايين الذي يغادر كولومبيا كل عام.

ويقبع "أوتونيل" في سجن بوغوتا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لقاء تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وتضم عصابة "ديل غولفو" في صفوفها حوالي ثلاثين فردا مسؤولين حصرا عن التصدير ويعملون كوسطاء مع المنظمات الإجرامية الأخرى خارج البلاد، مما يوسع نطاق نشاطها إلى 28 دولة، بحسب الشرطة الكولومبية.

المصدر: أ ف ب