هجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة في كولومبيا

تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لهجوم شنته مجموعة مسلحة يوم أمس الخميس، أحرقت خلاله أيضا مركبات عدة في جنوب شرق كولومبيا، حسبما أعلنت مصادر أممية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق اتفاق السلام لعام 2016 مع حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)"، في بيان عن إدانتها "الشديدة" لهذا الهجوم الذي تعرضت له إحدى فرقها المحلية في منطقة بويرتو نويفو الريفية الواقعة في غافياري (جنوب شرق).

وأشار البيان إلى أن المهاجمين أشعلوا النار في اثنتين من السيارات الثلاث. وعاد أفراد القافلة سالمين إلى مكاتبهم.

وقال مستشار الرئاسة الكولومبية إميليو أرشيلا الذي كان يتحدث لإذاعة محلية، إن "المجرمين قدموا أنفسهم على أنهم منشقون" من "فارك" بقيادة "جنتيل دوارتي"، أحد أكثر المطلوبين في البلاد.

وكان عناصر الأمم المتحدة يسافرون مع أعضاء مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوشا" والمجلس النرويجي للاجئين عندما "اقترب منهم رجال مسلحون وأجبروهم على الخروج من سيارتهم".

المصدر: "أ ف ب"