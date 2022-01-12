في أول ظهور.. معلمة المنصورة توجه رسالة لمصور فيديو الرقص على الهواء (فيديو)

وجهت آيه يوسف، معلمة الدقهلية التي ظهرت في فيديو رقص أثار جدلا واسعا في مصر، رسالة إلى مصور الفيديو وتتوعده بأنه ستتحرك ضده قانونيا.

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وأضافت معلمة الدقهلية، إنها كانت لا تعلم أنه يوجد شخص يقوم بتصويرها أثناء رقصها في الرحلة النيلية، مشيرة إلى أنها سوف تستنجد بالقانون المصري لعقاب هذا الشخص الذي قام بتصويرها "هخليه عبرة".

وأكدت معلمة الدقهلية، خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تلقت الكثير من الاتصالات من أقاربها وزملائها في المدرسة ليخبروها بهذا الفيديو موضحة: "صوت ولطمت لما شوفت الفيديو على السوشيال ميديا والصحف".

وأضافت في حديثها أنها معترفة بأن ما قامت به من حركات أثناء الرقص بها نوع من المبالغة ولكن ما قامت به كان بدافع الفرحة فقط.

وأشارت غلى أنه تم تحويل جميع من ظهر في الفيديو للتحقيق وينتظرون الآن قرار النيابة الإدارية، مؤكدة أن نهاد أبو القمصان قالت ما كانت تريد توضيحه للناس لكي تدافع عن نفسها أمام هذا الإعدام النفسي الذي وجدته من المجتمع.

وفى سياق متصل قرر المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية بالدقهلية، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق داخل الشئون القانونية بالمديرية، لقيامهم بالمشاركة فى وصلة رقص على مركب نيلية خلال رحلة نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وكان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، قد تلقى عدد من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها قرص مدمج "سى دى" به عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب داخل النيل.

المصدر: القاهرة والناس