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مصر.. قرار مفاجئ وغير متوقع بشأن معلمة المنصورة الراقصة في فيديو مثير للجدل

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار مفاجئ وغير متوقع بشأن معلمة المنصورة الراقصة في فيديو مثير للجدل
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قررت وزارة التربية والتعليم في مصر إعادة المعلمة التي ظهرت ترقص في فيديو مع عدد من زملائها على متن مركب، خلال رحلة نظمتها نقابة المعلمين بالدقهلية، إلى عملها بإحدى المدارس .

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وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، تابع التحقيقات التي كانت تجرى مع المعلمة، وكلف بإعادتها إلى العمل كمعلمة لغة عربية في إحدى المدارس.

وأضاف المصدر أنه جرى التواصل مع المعلمة وإخطارها بقرار عودتها، ومن ثم العودة إلى مديرية التربية والتعليم لاستلام قرار العودة وتوزيعها على إحدى المدارس.

وعبرت آية يوسف، المعلمة التي ظهرت فى الفيديو، عن شكرها لوزير التربية والتعليم بقرار عودتها إلى عملها قائلة: "أخطأت وواجهت ضغوطا نفسية شديدة خلال الفترة الماضية، وبعض زملائي طبعوا صوري وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على أسطوانات، وأرسلوها إلى مديرية التربية والتعليم للتحقيق فيها".

وأكدت أنها في تصرفها لم تقصد الإساءة إلى زوجها ولا إلى أبنائها، لكنها شخص مارس حياته بشكل طبيعي وعفوي.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم قررت نقلها إلى مدرسة تبعد عن منزلها 30 كيلومترا، لكنها رفضت، قائلة: "قولتلهم حرام عليكم أنا مباخدش فلوس إزاي أروح 30 كيلو رايح و30 جاي".

المصدر: الأهرام

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