مصر.. فنانة مشهور تبكي بسبب فيديو معلمة المنصورة الراقصة (فيديو)

انهارت الفنانة المصرية هيدي كرم بالبكاء خلال تعليقها على "معلمة المنصورة"، التي ظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص خلال رحلة نيلية مع زملائها.

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ونشرت هيدي كرم فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، دعمت من خلاله هذه المعلمة، بأرق الكلمات، موجهة رسالة لكل من تسول له نفسه بخراب بيوت سيدات مصر، بفعلة منحطة حسبما وصفت.

وقال خلال الفيديو: "ليه كل ده يحصل فيها بيتها اتخرب ودمرتوها، هي اتمكست في قضية آداب ولا تجارة أعضاء، الست بتفكر تنتحر، عشان ولا حاجة كانت بترقص بكل نية سليمة وبراءة ولم يصدر منها أي حركة خادشة للحياء".

وأضافت باكية: "ليه نعمل كل ده فيها، كلنا ممكن نتحط في نفس الموقف ده ومحدش بيسمي على حد، حتى الصحافة بتوصفها غلط، ومحدش فكر في الستر، بتركنوه على جنب لما يبقى فيها تقطيع لحم الناس ونميمة".

ووجهت رسالة دعم للمعلمة: " أنا معرفش اسمك بس بدعمك، أرجوكي كوني قوية، متخليش حاجة تكسرك، أنتي ست محترمة ومحدش له حاجة عندك، عملتي حاجة قدام الناس وسط نور ربنا، أزمة وهتعدي".

وكانت أكدت آية يوسف، المعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، أو معلمة المنصورة، أن زوجها طلقها عقب واقعة انتشار الفيديو الذي يظهرها وهي ترقص في أثناء رحلة ترفيهية خاصة.

المصدر: RT