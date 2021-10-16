مصر.. مصرع عريس أثناء زفافه وإصابة 5 من أصدقائه جراء غرقهم بترعة مياه

لقي شخصان مصرعهما، بينهما عريس ليلة زفافه، وأصيب 5 آخرون، إثر انقلاب سيارة بترعة، أمام قرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، أثناء زفة العروسين بالسيارات.

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وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة يستقلها 7 أشخاص بمياه ترعة الرياح التوفيقي طريق "ميت غمر _بنها"، أمام قرية كفر النعيم التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر والإنقاذ النهري، وتم انتشال جميع المصابين والسيارة ونقلهم جميعا إلى مستشفى ميت غمر العام.

وكشف الفحص، اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة داخل الترعة، ما أسفر عن مصرع كل من العريس 26 عاما، وشاب عمره 18عاما، وأصيب خمسة آخرون.

وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.

المصدر: بوابة أخبار اليوم