 
مباشر

مصر.. كاميرات المراقبة تكشف لقطات مروعة لمقتل عروسين (فيديو)

مجتمع

مصر.. كاميرات المراقبة تكشف لقطات مروعة لمقتل عروسين (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2gm

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو رصدته كاميرات المراقبة لمصرع عريس وعروسه وشقيقة العروس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف.

ويظهر في الفيديو انقلاب السيارة في المصرف بعد أن فقد السائق التحكم بها، وأسرع الأهالي المتواجدون بالمكان لإنقاذهم ولكن دون جدوى.

وشيع الآلاف من قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة جثامين العروسين إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد.

المصدر: الدستور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا