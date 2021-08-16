مصر.. كاميرات المراقبة تكشف لقطات مروعة لمقتل عروسين (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو رصدته كاميرات المراقبة لمصرع عريس وعروسه وشقيقة العروس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف.

ويظهر في الفيديو انقلاب السيارة في المصرف بعد أن فقد السائق التحكم بها، وأسرع الأهالي المتواجدون بالمكان لإنقاذهم ولكن دون جدوى.

وشيع الآلاف من قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة جثامين العروسين إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد.

المصدر: الدستور