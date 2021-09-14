مصر.. نقابة الموسيقيين تحسم الجدل حول "هوت شورت" هيفاء وهبي

كشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، عن موقف النقابة من ارتداء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "هوت شورت" في حفلها الغنائي الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

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وقال عامر إن نقابة المهن الموسيقية ليست الجهة المنوط بها محاسبة المطربين والمطربات على ملابسهم في الحفلات، لأن رصد مثل هذه الوقائع من صميم عمل شرطة الآداب، بحسب قوله.

وأوضح أن مهمة نقابة الموسيقيين تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.

المصدر: الوطن