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هل تتعرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعقوبة بسبب لباسها خلال حفل في مصر؟ (صور)

مجتمع

هل تتعرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعقوبة بسبب لباسها خلال حفل في مصر؟ (صور)
RT / instagram.com/haifawehbe
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بظهورها في حفلها الأخير في الساحل الشمالي في مصر مرتدية "هوت شورت"، الأمر الذي عرضها للهجوم من بعض رواد السوشيال ميديا.

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وكانت تعرضت هيفاء وهبي إلى عقوبة من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب أزمة شبيهة حيث ارتدت "هوت شورت" في حفل لها بالجامعة الأمريكية وهو الأمر الذي دفع نقابة المهن الموسيقية لتوجيه لفت نظر لها.

وبالرغم من تعرض هيفاء وهبي إلى هذه العقوبة منذ 4 أعوام إلا أنها كررتها مرة أخرى في حفلها بالساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام قليلة. 

والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا، هل تتعرض هيفاء وهبي إلى عقوبة جديدة بعد هذا الظهور؟، حيث قالت نقابة الفنانين إن هيفاء وهبي ستتعرض إلى عقوبة في حالة تقديم شكوى رسمية للنقابة وهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتعرض فيها إلى عقوبة.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو لها ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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