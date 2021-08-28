قبل إجراء حوار معها.. مخرج مصري يجبر هيفاء وهبي على استبدال الـ"هوت شورت" (صورة)

سيبث التلفزيون المصري يوم الأحد حوارا مسجلا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على هامش حفلها الذي أقامته يوم الخميس بالساحل الشمالي.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة "الوطن": "ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون".

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وأضاف "بالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون".

ومن المقرر أن تتحدث هيفاء وهبي في الحوار الذي يذاع صباحا عن عودتها للحفلات في مصر، بالإضافة إلى الديو الأخير الذي جمعها بالنجم أكرم حسني "لو كنت" والذي حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الحديث عن جديد هيفاء خلال الفترة المقبلة.

وعن الأعمال الجديدة التي تحضرها هيفاء وهبي، فتنتظر هيفاء خروج فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" إلى النور بعدما تم حبس منتجه محمد وزيري، والفيلم يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، باسم سمرة، إخراج محمد حماقي.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية