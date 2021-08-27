شاهد.. رد فعل هيفاء وهبي بعد رؤيتها حمو بيكا

شهد حفل خطوبة رجل الأعمال المصري طارق هيمن والفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، رد فعل غير متوقع من الفنانة هيفاء وهبي تجاه حمو بيكا.

وسألت هيفاء وهبي عن الحاضرين في حفل الخطوبة "مين تاني هنا" فردد الحاضرون حمو بيكا، لتسأل هيفاء على المسرح وهي تبحث عنه: "فينه ..محدش يزعله ..أنا بشوف كتير بيستفزوه" ليقترب بيكا من المسرح ويحيي هيفاء.

وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية