مصر.. حريق هائل في 4 مصانع كاد أن يتسبب في كارثة كبيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية لمديرية أمن المنوفية في مصر، من إنقاذ مدينة بركة السبع من كارثة، وذلك بعد أن شب حريق هائل في 4 مصانع في هذه المدينة.

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وفي التفاصيل، نجحت قوات الحماية المدنية في إخراج ما يقرب من 100 برميل صغير به مواد سريعة الاشتعال "تنر" أثناء الحريق، كانت تستخدمها المصانع كمادة خام في الصناعة، قبل أن تصل إليها نيران الحرائق وتتفاعل معها وتتسبب بكارثة كبيرة للمدينة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لموقع "الوطن".

وكشفت المصادر أن نجاح الحماية المدنية في استخراج البراميل ساعد في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بشكل أوسع وانتقاله للمنازل المجاورة للمصانع، إذ أن أكثر من 27 سيارة إطفاء اشتركت في عمليات إخماد الحريق.

وكان عدد من سيارات الإطفاء قد تحرك فور ورود بلاغ بالحريق لقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بباقي السيارات تباعا لحين السيطرة على الحريق، وواصلت عمليات التبريد، خوفا من انبعاث الحريق مرة أخرى في أي وقت، خاصة وأن الحريق نشب في مواد سريعة الاشتعال، بحسب المصادر.

بالرغم من كبر الحريق، إلا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، بينما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

ونشب الحريق في 4 مصانع على مساحة 1000 متر مربع، ووصل لهب النيران إلى ارتفاع 7 طوابق، وشب في الطوابق الثلاثة الأولى، وتمت في النهاية السيطرة على الحريق وإخماده، وفق ما نقله "الوطن" عن مصادر أمنية.

المصدر: "الوطن"