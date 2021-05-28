مصر.. ضبط مواطن عرض طفله للبيع على "فيسبوك"

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط مدون عقب قيامه بعرض نجله للبيع على "فيسبوك"، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.

وكانت إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية المصرية قد تلقت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" للتواصل مع الراغبين بتبني الأطفال، والإعلان عن استعداده لبيع طفل مقابل مبلغ مالي محدد.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبصحبته نجله الذي عرضه للبيع، وكان بحوزة المتهم هاتفان محمولان يحويان العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة.

وخلال التحقيقات، أقر والد الطفل بمحاولته التخلي عنه بالبيع، وزعم المتهم أنه اضطر إلى فعلته نظرا لمروره بضائقة مالية، ولتغيب زوجته (والدة الطفل المجنى عليه) عن المنزل منذ عدة سنوات.

المصدر: RT