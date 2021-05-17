مصر.. الكشف عن القيمة التقريبية لتبرع محمد رمضان إلى الشعب الفلسطيني من أغنيته الجديدة

كشف موقع social blade الأمريكي الخاص بتتبع إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي، عن القيمة التقريبية للأرباح التي حققتها أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة.

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ووفقا للموقع فقد حققت الأغنية بعد وصولها إلى 4 ملايين مشاهدة، كحد أدنى مبلغ 2100 دولار، وهو ما يصل إلى 32874 جنيها مصريا، وكحد أقصى 17 ألف دولار، أي 266129 جنيها مصريا، وهذه هي المبالغ التي سيتبرع بها محمد رمضان للشعب الفلسطيني، وفق ما أعلن.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد خرج بأغنية جديدة من أغانيه الشهيرة، معلنا أن أرباح هذه الأغنية ستذهب للشعب الفلسطيني الذي يمر بمحنة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الرسمي للأغنية عبر "يوتيوب": "سوف يتم التبرع بجميع الأرباح لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية"، وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من موعد عرضها في 12 من شهر مايو الجاري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية