محمد رمضان يطلق أغنية مثيرة للجدل مع آخر أيام رمضان مع رسالة للشعب الفلسطيني

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرحه لأغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، حيث أثارت الأغنية الجدل في العديد من الاتجاهات.

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وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب "ڤيرساتشي_بيبي" على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وتابع: "كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، وجاء الجدل حول الأغنية لأسباب عديدة منها إطلاقها في نهار شهر رمضان، بالإضافة إلى أنها موجهة إلى الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي منذ عدة أسابيع بعد انتصاره في قضية ضد محمد رمضان لتسببه في إيقافه عن العمل.

المصدر: RT