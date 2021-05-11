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محمد رمضان يرد على أنباء انفصاله عن زوجته (صورة)

مجتمع

محمد رمضان يرد على أنباء انفصاله عن زوجته (صورة)
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رد الفنان المصري محمد رمضان على أنباء انفصاله عن زوجته، وذلك بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

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ونشر رمضان عبر حسابه على Instagram صورته مع زوجته في أحدث ظهور لهما بعد شائعات انفصاله عنها، حيث نفى شقيقه محمود أنباء انفصالهما.

وكان رمضان قد تزوج زوجته الحالية نسرين أبو النجا قبل 9 سنوات مضت، في جو عائلي ودون حفل زفاف، في أواخر عام 2012، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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