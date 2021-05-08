الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

كشف أدهم محروس، ابن الفنانة نادية العراقية، عن تطورات حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال أدهم على حسابه في "فيسبوك": "أمي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...أرجو الدعاء".

امي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...ارجو الدعاء. اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى... Posted by Adham A. Mahrous on Friday, May 7, 2021

وكانت الفنانة العراقية قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، حيث أنها كانت قد قالت عبر حسابها: "يلا كملت .. برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان".

هذا وأعلنت في وقت سابق عن إصابتها، هي وباقي أسرتها، بفيروس كورونا، وأضافت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصو الموضوع خطير".

المصدر: "صدى البلد" + RT