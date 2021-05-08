مصر.. خلاف كبير بين طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة وأقاربه بسبب الإرث

قدمت وفاء بناني، طليقة الموسيقار المصري الراحل، جمال سلامة، بلاغا في مركز الشرطة، اتهمت فيه عددا من أقارب الراحل بتبديد ممتلكاته وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين.

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هذا وقامت طليقة الراحل، والدة هاني ودينا، نجلي الموسيقار الراحل، بتحرير محضر في نقطة شرطة الجزيرة، اتهمت فيه عددا من أقارب الراحل، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة ونجلته نورهان سلامة وزوجها، بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، حيث جاء ذلك نتيجة اقتحام المتهمين اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك فيه، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير "الكالون" الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة.

وفي إطار التوضيح، قالت وفاء بناني: "فوجئت خلال مراسم جنازة الراحل ظهر اليوم، بغياب جميع أقاربه، واكتشفت بعدها من خلال حارس العقار الذي يوجد به الاستوديو الخاص بالفنان الراحل بمنطقة الزمالك، أن فاروق سلامة اقتحم الاستوديو بالتزامن مع شعائر الجنازة، بغير وجه حق، علما أن جميع أشقائه وشقيقاته لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، وكنت أذهب إليه باستمرار لخدمته بنفسي رغم طلاقنا منذ سبع سنوات، علما بأن الورثة الشرعيين للراحل هم ابني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتي دينا التي تقيم معي، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في إسبانيا.

وأوضحت وفاء أن هاني سلامة، نجل الموسيقار الراحل، غاب عن الجنازة بسبب تواجده في ألمانيا، ومن المقرر عودته للقاهرة غدا الأحد.

هذا وشددت طليقة الموسيقار المصري الراحل على أنها "لن تترك حق نجليها، ليس بحثا عن أي أموال، ولكن تعلقا بإرث الراحل الفني، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أشقاء وأقارب الراحل".

المصدر: "صدى البلد"