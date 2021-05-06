شاهد.. الإعلامي المصري مدحت شلبي يرد على خبر وفاته

رد الإعلامي المصري مدحت شلبي، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن أنباء وفاته بشكل رسمي على إثر حادث سير.

وظهر شلبي عبر برنامج "مساء أون تايم" الذي يقدمه 3 أيام أسبوعيا، ونفى ما تم تداوله بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأخبار خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل.

مدحت شلبي يرد على شائعة وفاته التي نشرها أحد الصحفين#مساء_ONTime#ONTime_Sportspic.twitter.com/zOzYdQ9iNN — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 5, 2021

وأضاف أنه تلقى عددا من الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية من عدد من الشخصيات والمواقع الهامة في مصر، من أجل الاطمئنان على صحته، مؤكدا أن الحلقة التي يقدمها مباشرة وليست مسجلة كما تردد نهائيا.

المصدر: "صدى البلد"