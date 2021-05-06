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شاهد.. الإعلامي المصري مدحت شلبي يرد على خبر وفاته

الثقافة والفن

شاهد.. الإعلامي المصري مدحت شلبي يرد على خبر وفاته
الصورة من "تويتر"
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رد الإعلامي المصري مدحت شلبي، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن أنباء وفاته بشكل رسمي على إثر حادث سير.

وظهر شلبي عبر برنامج "مساء أون تايم" الذي يقدمه 3 أيام أسبوعيا، ونفى ما تم تداوله بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأخبار خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل.

وأضاف أنه تلقى عددا من الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية من عدد من الشخصيات والمواقع الهامة في مصر، من أجل الاطمئنان على صحته، مؤكدا أن الحلقة التي يقدمها مباشرة وليست مسجلة كما تردد نهائيا.

المصدر: "صدى البلد"

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