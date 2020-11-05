الكويت.. سجن موظف مصري أدين باختراق شبكة مجلس الأمن أثناء كلمة لأمير البلاد الراحل

صدر حكم قضائي في الكويت ضد موظف مصري أدين باختراق شبكة مجلس الأمن المعلوماتية أثناء خطاب لأمير البلاد الراحل.

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وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن محكمة التمييز قضت بحبس موظف مصري في مجلس الأمة، كان اخترق الشبكة المعلوماتية أثناء كلمة لأمير البلاد الراحل.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة تتمثل في الحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما أشارت إلى أن عملية القرصنة التي قام بها المذكور جرت خلال إلقاء الأمير الراحل لكلمة في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

المصدر: الراي