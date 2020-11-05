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الكويت.. سجن موظف مصري أدين باختراق شبكة مجلس الأمن أثناء كلمة لأمير البلاد الراحل

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الكويت.. سجن موظف مصري أدين باختراق شبكة مجلس الأمن أثناء كلمة لأمير البلاد الراحل
Reuters
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صدر حكم قضائي في الكويت ضد موظف مصري أدين باختراق شبكة مجلس الأمن المعلوماتية أثناء خطاب لأمير البلاد الراحل.

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وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن محكمة التمييز قضت بحبس موظف مصري في مجلس الأمة، كان اخترق الشبكة المعلوماتية أثناء كلمة لأمير البلاد الراحل.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة تتمثل في الحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما أشارت إلى أن عملية القرصنة التي قام بها المذكور جرت خلال إلقاء الأمير الراحل لكلمة في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

المصدر: الراي

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