مصري في الكويت يرمي الآف الدولارات بالخطأ ظنا منه أنها قمامة!

رمى مقيم مصري في دولة الكويت، مبلغ 8 آلاف دينار كويتي، أي أكثر من 26 ألف دولار، محفوظه في كيس للقمامة، عن طريق الخطأ، في منطقه الجابرية.

وفي التفاصيل، رمى المقيم المبلغ الذي كان موضوعا في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة في الحاوية، عن طريق الخطأ، وعندما عاد لتفقد المبلغ علم أنه قام برميه في القمامة، وبالعودة إلى مكان رميه لم يعثر عليه، لرفع سيارة البلدية كل الأكياس من الحاوية.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تقدم المقيم المصري الجنسية، ببلاغ إلى الجهات الأمنية مرفقا إياه بمستند استلامه للمبلغ، حيث باشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الجالية المصرية، تعتبر أكبر جالية عربية في الكويت، حيث يبلغ عددها قرابة 600 ألف شخص، يعيشون في البلد الذي يبلغ عدد سكانه كاملا، نحو أربعة ملايين و 700 ألف شخص.

المصدر: "الرأي"