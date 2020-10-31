مصر.. تحديد هوية الطفل المُسيء لشرطي المرور واستدعاؤه للتحقيق

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة، عن تمكن أجهزة الأمن من تحديد الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن الطفل الذي ظهر بالفيديو نجل قاض ويقيم بمنطقة المعادي، وأن السيارة مرسيدس سوداء اللون.

وأوضحت المصادر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها نجل القاضي السيارة "بل هو معتاد على ذلك".

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فيما اعتبرت مصادر قضائية مصرية أن والد الطفل ارتكب جريمة جنائية بتعريض حياة نجله والمارة للخطر بالسماح له بقيادة السيارة دون تراخيص قيادة في سن صغيرة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد وجهت الجهات المختصة بالتحقيق في واقعة ظهور فتى لم يتجاوز عمره 14 سنة، يقود سيارة ويصدم بها شرطي المرور، ثم يفر هاربا.

المصدر: RT