مصر.. فيديو متداول لطفل يقود سيارة ويصدم رجل مرور ثم يفر هاربا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم السبت، مقطع فيديو لفتى لم يتجاوز عمره 14 سنة، يقود سيارة ويصدم بها شرطي المرور، ثم يفر هاربا.

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ويظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع النطاق عبر "فيسبوك"، طفلا لا يتعدى عمره 14 عاما، يقود سيارة، ويصدم رجل المرور الذي حاول إيقافه، ويطرحه أرضا، ثم يفر بسيارته من مكان الحادث.

ولم يتسن لـRT التأكد من مكان أو زمان الحادث، الذي لاقى رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

المصدر: RT