مصر.. فتاة الـ"تيك توك" تقود أسرتها للسجن والمحامي يتنحى
قررت غرفة المشورة بمحكمة بنها في مصر، تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة "التيك توك" للمرة الرابعة 45 يوما في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر.
من جانبه، أشار هاني بسيوني، محامي أسرة المتهمة، إلى أنه قرر التنحي عن القضية لعدم وجود جديد يقدمه حيث دفع بكل الدفوع القانونية لبيان سلامة موقف المتهمين.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، قد قرر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة، في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفرشكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية