حبس فتاة "تيك توك" المصرية منار سامى 3 سنوات (فيديو)

قضت محكمة طنطا الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة منار سامي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و300 ألف جنيه غرامة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

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وعقب نطق الحكم، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، سقطت منار مغشيا عليها، فيما أكدت والدتها باكية: "بنتي هتضيع ومعملتش حاجة والله".

وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة المتهمة الأسبوع الماضي للنطق بالحكم، بعد أن استمعت لدفاع المتهمة وواجهت المتهمة بما هو منسوب إليها من تهم.

وفي وقت سابق، قرر أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حجز والد وشقيق وشقيقة منار سامى، فتاة "تيك توك"، على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة تيك توك"، للمرة الثانية، بعد اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

المصدر: اليوم السابع