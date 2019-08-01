رياضيتان يدخلن العناية المشددة إثر تحد جسدي "جنوني"!

أسعفت رياضيتان صينيتان إلى وحدة العناية المشددة وهما في حالة صحية حرجة، إثر مشاركتهن في تحد جسدي "مرعب" يحتم عليهما القيام بتمرين القرفصاء ألف مرة.

وبدأ التحدي الثنائي بشكل ودي بين الرياضيتين الصديقتين، في مدينة تشونغ تشينغ في الصين، إلا أنه سرعان ما تحول إلى سباق جدي للقيام بأكبر عدد ممكن من القرفصاء وهزيمة الطرف الآخر.

وعقب تعافي إحداهن وتدعى تانغ، تحدثت قائلة: "كلانا لم ترغب بالخسارة، لذا فقد واصلنا محاولة التغلب على بعضنا البعض، ما أدى بنا إلى إكمال 1000 من القرفصاء".

المثير في القصة هو أن تانغ لم تشعر بأعراض التحدي إلا عند استيقاظها في اليوم التالي، إذ لم تستطع ثني ساقيها بتاتا، وعند دخولها المرحاض لاحظت أن لون البول كان غريبا ويميل إلى البني.

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ومع إسعاف الرياضية تانغ إلى المستشفى، شخصت بمرض "انحلال العضلات المخططـة"، الذي ينتج عنه تحرر المواد الموجودة بداخل العضل وانتشارها في الدم، ما يجعل الكلى عاجزة عن تنقية الدم من كل تلك الشوائب، حيث أدخلت الشابة فورا إلى وحدة العناية المشددة.

ولحسن حظ تانغ، تمكن الأطباء من إنقاذها بأعجوبة، لتغادر المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي. ومع وصولها البيت اتصلت الشابة بصديقتها وغريمتها في التحدي، لتكتشف أنها هي أيضا دخلت المشفى عقب تحدي الـ "1000 قرفصاء".

انتشر في الآونة الأخيرة تحدي الـ "1000 قرفصاء" بين الرياضيين حول العالم، حيث جذبت الفيديوهات المصورة لهذا التحدي الصعب، ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".

المصدر: RT