"أدخلها" في غيبوبة.. مساج "يقتل" امرأة!

اتهمت الشرطة التايلاندية خبيرة المساج سوثانيا كواي بتسببها بوفاة امرأة حامل دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين.

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن المرأة الحامل ويراوان كيد كسيري (25 عاما) أغمي عليها وفقدت وعيها في 11 يونيو 2019 ونقلت إلى المستشفى على الفور.

Mum dies after falling into coma while getting a massage https://t.co/MfBueGDQnd — MSN Malaysia (@MSNMSIA) July 23, 2019

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وعانت المريضة في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور. وشخص الأطباء إصابتها بالانصمام الرئوي (انسداد الشريان الرئوي).

ودخلت المرأة في غيبوبة استمرت 6 أشهر، قرر أقاربها بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها، يوم الجمعة 19 يوليو، كل أجهزة دعم الحياة.

وقالت عمتها تشويات كاويه: "لقد كان من الصعب علينا اتخاذ هذا القرار. لكنها الآن ترقد بسلام".

وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة للمدلكة كواي تهمة التسبب بوفاة ويراوان، بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك.

المصدر: ذي ميرور