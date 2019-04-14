مطار"غاغارين" يدشن العام الجاري

من المتوقع أن يتم تدشين مطار "غاغارين" الحديث في ضواحي مدينة ساراتوف الروسية قبل الموعد المحدد له.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي زار مدينة ساراتوف، بأن مطار "غاغارين" في المدينة، يمكن أن يدشن قبل الموعد المقرر، أي قبل 1 سبتمبر المقبل.

ويمكن افتتاح المطار مبكرا شريطة أن ترصد وزارة المالية المبالغ اللازمة لشركة "روس غران ستروي" الروسية التابعة لوزارة النقل، والتي تولت إنشاء المطار.

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يذكر أن الحكومة الروسية بدأت نهاية العام الماضي حملة وطنية من شأنها إطلاق تسميات جديدة على مطارات روسيا، لتحمل أسماء الشخصيات الروسية البارزة التي قدمت دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد والثقافة والأدب وغيرها من المجالات.

واختار أهالي مقاطعة ساراتوف إطلاق اسم غاغارين على مطار المدينة، نظرا لأن غاغارين، أول رائد فضاء في العالم، درس في هذه المدينة.

وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بـ 20 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار). كما تقدر قدرته على تمرير الركاب بمليون شخص كل عام .

ويتوقع أن تبلغ مساحة مبنى المطار 25 ألف متر مربع.

المصدر: زاشيشات روسيا