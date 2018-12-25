الروس يختارون تسميات جديدة لمطاراتهم

انتهت الأحد 23 ديسمبر المرحلة الثانية لمسابقة "أسماء روسيا العظيمة" القومية، والتي شارك فيها المواطنون الروس لإطلاق أسماء أبرز الشخصيات الروسية على المطارات في البلاد.

وفي نتيجة المسابقة والتصويت الشعبي، نالت 5 مطارات روسية رسميا تسميات جديدة حيث منح مطار "فنوكوفو" بموسكو اسم مصمم الطائرات الروسي الكبير، أندريه توبوليف (1888-1972). أما مطار "أرخانغلسك" الدولي في شمال روسيا فنال اسم الكاتب، فيودور أبراموف (1920-1983). ومنح مطار بطرسبورغ اسم الكاتب الروسي العظيم، فيودور دوستويفسكي (1821-1881).

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كما نال مطار مدينة بينزا اسم الناقد الأدبي، فيساريون بيلينسكي (1811-1848). ومنح مطار مدينة نيجنيفارتوفسك في غرب سيبيريا اسم مكتشف حقول النفط في غرب سيبيريا، فيكتور مورافلينكو (1912-1977).

وشارك في المرحلة الثانية للمسابقة 690 ألف شخص أدلى منهم 41% بأصواتهم عبر الإنترنت في نظام "أونلاين". أما 59% منهم فأدلوا بأصواتهم هاتفيا.

وقال سكرتير المجلس الاجتماعي الروسي، فاليري فادييف، إن هناك مشاورات تبعت نتائج التصويت الشعبي في المرحلة الثانية للمسابقة، بمشاركة الخبراء وأعضاء المجالس في الأقاليم، وذلك للإقرار النهائي لنتائج المسابقة.

وكان منظمو المسابقة قد خرجوا، في مطلع ديسمبر الجاري، بنتائج التصويت الشعبي بغية اختيار التسميات لـ 46 مطارا روسيا. وبلغ عدد المشاركين في المرحلة الأولى للمسابقة 6 ملايين شخص، قرروا مثلا منح مطار شيريميتيفو في موسكو اسم الشاعر الروسي الكبير، ألكسندر بوشكين (1799-1830). أما مطار مدينة ماغادان في شمال شرق روسيا فنال اسم الشاعر والمغني والممثل الروسي للقرن العشرين، فلاديمير فيسوتسكي (1938-1980).

المصدر: لينتا. رو