اختبار جديد لصاروخ "سارمات" الذي كشف عنه بوتين مؤخرا

شهد مطار"بليسيتسك " الفضائي إطلاقا اختباريا جديدا للصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات والعامل بالوقود السائل "سارمات"، والذي كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن العملية نفذت مع التقيد الصارم بالبرنامج المحدد لذلك، مما سمح بالتحقق وتأكيد الخصائص المعلنة لهذا الصاروخ.

كما قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، بتقييم الحلول التصميمية والتقنية المحددة عند إنتاج هذا الصاروخ، وأداء والبنى التحتية اللازمة لإطلاقه والأجهزة والمعدات الملحقة به.

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وفي أواسط مارس الجاري أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، أنه يجري التحضير في مطار "بليسيتسك " الفضائي لمواصلة الاختبارات الدورية على صاروخ "سارمات" وذكر أن أول هذه الاختبارات جرت في ديسمبر 2017.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين