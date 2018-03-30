 
مباشر
عاجل
موسكو: على الأمريكيين ببطرسبورغ مغادرة ليس فقط مبنى القنصلية بل ومقر إقامة القنصل العام

اختبار جديد لصاروخ "سارمات" الذي كشف عنه بوتين مؤخرا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1pk

شهد مطار"بليسيتسك " الفضائي إطلاقا اختباريا جديدا للصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات والعامل بالوقود السائل "سارمات"، والذي كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن العملية نفذت مع التقيد الصارم بالبرنامج المحدد لذلك، مما سمح بالتحقق وتأكيد الخصائص المعلنة لهذا الصاروخ.

كما قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، بتقييم  الحلول التصميمية والتقنية المحددة عند إنتاج هذا الصاروخ، وأداء والبنى التحتية اللازمة لإطلاقه والأجهزة والمعدات الملحقة به.

إقرأ المزيد
صاروخ "سارمات" العابر للقارات الكشف عن إمكانات جديدة لصاروخ "سارمات"

وفي أواسط مارس الجاري أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، أنه يجري التحضير في مطار "بليسيتسك " الفضائي لمواصلة  الاختبارات الدورية على صاروخ "سارمات" وذكر أن أول هذه الاختبارات جرت في ديسمبر 2017.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة