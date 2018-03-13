الكشف عن إمكانات جديدة لصاروخ "سارمات"

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق، سيرغي كاراكايف، عن خصائص هامة تتمتع بها صواريخ "سارمات" الروسية الاستراتيجية العابرة للقارات.

وصرح كاراكايف بإمكانية نصب "سارمات" في المنصات نفسها التي تستخدمها صواريخ "فويفودا" (الشيطان) الروسية سوفيتية الصنع، مضيفا أن ذلك سيتطلب إدخال تعديلات بسيطة في البنية التحتية للمواقع الصاروخية.

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وقال كاراكايف إن قواته ستتسلم، بحلول عام 2025، نحو 40 صاروخا من طراز "سارمات"، ستحل مكان صواريخ "فويفودا" (الشيطان كما يسميه الناتو) التي ستبدأ عملية إتلافها العام الجاري.

وأوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أن "سارمات" يتقدم على سابقه "فويفودا" من حيث المواصفات، علما أنه قادر على الطواف حول الأرض والمرور بالقطب الجنوبي قبل أن يصيب هدفه، الأمر الذي سيجبر الولايات المتحدة على إنشاء درع صاروخية دائرية حول أراضيها، ما سيتطلب بدوره توظيف أموال باهظة.

يذكر أن مسار الصاروخ يمر بالمدار المنخفض حيث يقوم بمناورات تصعب على منظومة الدرع الصاروخية اعتراضه وتدميره.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، في 1 مارس الجاري، عن نجاح اختبار صاروخ "آر-28" (سارمات).

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف