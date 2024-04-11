بوتين يشدد على ضرورة تقليل المخاطر والتغلب على آثار الفيضانات في المناطق المتضررة

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزارات المعنية على التدخل خلال فترة الفيضانات في المناطق المتضررة والتنسيق ومواصلة العمل من أجل تقليل جميع المخاطر والتغلب على آثارها.

وقد عقد الرئيس الروسي اجتماعا، اليوم الخميس، حول الوقاية والتقليل من مخاطر الفيضانات التي ضربت مناطق في أورينبورغ، والتقليل من آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.

وقال بوتين: "كل شيء تمت تسويته على وجه العموم. وآمل أن يستمر هذا العمل المنسق وأن نقلل من جميع المخاطر والعواقب".

ونوه بعمل وزارة الصحة والأطباء المحليين في المناطق بالإضافة إلى الإدارات الأخرى.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق أن عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات للسكان جارية على مدار الساعة في بعض المناطق الروسية التي غمرتها مياه الفيضانات.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أنه تم سحب المياه التي غمرت 1900 مبنى سكني وأكثر من 2300 قطعة أرض في مقاطعة أورينبورغ.

وتجري حاليا أعمال الترميم الطارئة المستعجلة في المناطق التي تم إخلاؤها، كما يستمر العمل على إزالة الأنقاض والقمامة في المناطق التي تضررت من الفيضانات.

المصدر: RT