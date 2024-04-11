استمرار عمليات الإجلاء في المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات في روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات للسكان جارية على مدار الساعة في بعض المناطق الروسية التي غمرتها مياه الفيضانات.

وكان وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف قد توجه إلى مقاطعة أورينبورغ صباح اليوم للتحقق من سير أعمال الإجلاء ومساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم من الفيضانات في المنطقة.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أنه تم تفريغ المياه من 1900 مبنى سكني وأكثر من 2300 قطعة أرض في مقاطعة أورينبورغ، وتجري حاليا أعمال الترميم الطارئة في المناطق التي تم إخلاؤها، كما يستمر العمل على إزالة الأنقاض والقمامة في المناطق التي تضررت من الفيضانات.

ونوهت الوزارة إلى أن منسوب المياه انخفض في بعض المناطق في مدينة أورينبورغ فيما وصل منسوب المياه في نهر الأورال القريب منها إلى 1060 سم، فيما أعلن عمدة المدينة عن عدم وجود ضحايا بسبب الفيضات، وأشار إلى أن أعمال إجلاء المواطنين مستمرة، ويتم إجلاء مئات المواطنين يوميا باستخدام القوارب بالرغم من ظروف التنقل الصعبة.

RT

وسلمت وزارة الطوارئ الروسية أيضا سكان المقاطعة دفعة أخرى من المساعدات الإنسانسة التي تتضمن الأغذية ومياه الشرب ومنتجات النظافة الشخصية والأدوية والبطانيات والأحذية المطاطية.

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وفي أورسك انخفض منسوب المياه بمقدار 14 سم خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوضع ما زال مستقرا.

وفي ضواحي تيومين الروسية سلّمت وزارة الطوارئ السلطات المحلية وقوات الإنقاذ سدودا اصطناعية جاهزة لمنع وصول مياه الفيضانات إلى بعض المناطق.

أما في مقاطعة كورغان فقد ارتفع منسوب المياه في نهر توبول خلال الليلة الماضية بمقدار 8 سنتيمترات إضافية ليصل إلى (383 سم).

المصدر: وكالات روسية