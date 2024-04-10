نصف متر خلال الليل.. ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال في أورينبورغ يهدد مناطق جديدة

أعلنت سلطات مدينة أورنبورغ الروسية أن منسوب مياه نهر الأورال في المدينة ارتفع خلال آخر 24 ساعة بمقدار 81 سم ليصل إلى 978 سم، بعدما تجاوز مستوى الخطر البالغ 930 سم مساء الثلاثاء.

وذكرت إدارة المدينة في بيان عبر "تيليغرام" صباح اليوم الأربعاء أنه حسب توقعات الخبراء، قد يرتفع منسوب المياه بمقدار 30 إلى 70 سم أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة، مضيفة أن المياه غمرت أكثر من 300 منزل في المدينة خلال الليل، وأن أكثر من 200 منزل خاص أصبحت مهددة بالفيضان.

وقطع تلفزيون أورينبورغ برامجه مساء أمس لبث بلاغ عاجل عن ضرورة الإخلاء في المدينة بسبب خطر الفيضانات.

وفي أورسك، ثاني أكبر مدن المقاطعة والتي كانت أول ضحية للفيضانات، انخفض منسوب المياه في نهر الأورال بمقدار 24 سم ليصل إلى 904 سم، وهو مستوى لا يزال فوق علامة الخطر، لكن السلطات تتحدث عن "وجود أسباب للاعتقاد بأن ذروة الفيضان في أورسك قد تم تجاوزها".

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وفي المجموع، غمرت المياه في مقاطعة أورينبورغ التي صنف الوضع فيها على أنه "حالة طوارئ فيدرالية"، 12464 مبنى سكنيا و14566 قطعة أرض منزلية، وتم إجلاء نحو 6.9 ألف شخص من المناطق المغمورة.

وأعلنت حالة طوارئ أيضا في مقاطعتي كورغان وتيومين في جنوب غرب سيبيريا، حيث من المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه في نهر توبول علامة 11 مترا، وبدأت عمليات الإجلاء الوقائي لسكان بعض المناطق والبلديات.

وقالت سلطات كازاخستان المجاورة إن الفيضانات الحالية هي الأكبر منذ أكثر من 80 عاما، وتم إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد.

المصدر: وكالات