جامعة سان بطرسبورغ تلتزم الصمت حول هوية مصمم فيديو "التوأم الافتراضي" لبوتين

أحجمت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية عن تأكيد أو نفي إن كان مصصم التوأم الافتراضي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقنية الذكاء الاصطناعي وظهر في المؤتمرالصحفي، طالبا لديها في الجامعة.

وطلبت وكالة أنباء "نوفوستي" معلومات حول هذا الأمر، إذ أنه وخلال المؤتمر السنوي للرئيس بوتين، اليوم الخميس 14 ديسمبر، عُرض عليه مقطع فيديو تم تصميمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر فيه (نسخة افتراضية من الرئيس بوتين)، ووجّه مصمم المقطع سؤالا إلى الرئيس حول إذا ما كان لديه أشخاص يشبهونه.

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وخلال مجريات المؤتمر، أكدت مضيفة الخط المباشر، إيكاترينا بيريزوفسكايا، أن الشخص الذي يطرح السؤال لم يعرف صراحة عن نفسه. وكان التعليق الموجود أسفل صورته يقول "طالب في جامعة سان بطرسبورغ".

وقال بوتين ردا على سؤال من "توأمه" الافتراضي، "إن هذا هو أول توأم له".

وردا على طلب "نوفوستي" من الجامعة توضيح ما إذا كان "التوأم" الافتراضي للرئيس بوتين قد تم تصميمه بالفعل من قبل أحد الطلاب الدارسين في الجامعة، قالت الجامعة: "حاليا، تولي جامعة سان بطرسبورغ الحكومية اهتماما كبيرا بتطوير المجالات التعليمية، وكذلك البحث العلمي المتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي… بالإضافة إلى ذلك، تعنى بالبحث في تأثير الاستخدام النشط للذكاء الاصطناعي في حياة الناس العاديين".

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وأشارت الجامعة إلى أن أحد أشهر البرامج التعليمية الجامعية الأساسية في عام 2023 كان "الرياضيات التطبيقية والبرمجة والذكاء الاصطناعي" الأمر الذي يشير إلى "الطلب الخاص على هذا المجال بين المتقدمين إلى صفوف الجامعة".

الجدير بالذكر أن بوتين علّق على مقطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي وقال لمصمم الفيديو:"أرى أنه يمكنك أن تكون شبيها بي وتتحدث بصوتي، لكنني فكرت وقررت أن شخصا واحدا يمكنه أن يكون شبيها بي ويتحدث بصوتي، وهو أنا شخصيا".

المصدر: نوفوستي + RT