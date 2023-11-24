بوتين: البشرية دخلت حقبة جديدة من وجودها مع الذكاء الاصطناعي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الفعال في الدورة الاقتصادية، وقال إن "البشرية دخلت حقبة جديدة من وجودها" مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة بالجلسة العامة بالمؤتمر الدولي "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey)، الذي يناقش آخر تطورات الذكاء الاصطناعي ودوره في التطوير.

وشدد بوتين على أنه من المستحيل حظر الذكاء الاصطناعي، وقال: "إذا حظرناه سوف نتخلف عن الركب"، في إشارة إلى محاولات لحظر تطوير الذكاء الاصطناعي خشية خروجه عن سيطرة الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية مستعدة للنظر في تخصيص أموال إضافية للعلوم والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بشرط التمويل المشترك مع الشركات الرائدة في روسيا.

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وفي ما يلي أبرز النقاط في كلمة الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمؤتمر:

- ستعمل الحكومة الروسية جاهدة لجعل روسيا واحدة من أكثر البلدان راحة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

- من الضروري زيادة تدريب الموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي.

- سنعتمد استراتيجية جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا في المستقبل القريب.

- عالم المستقبل التكنولوجي يجب أن يكون متعدد الأقطاب.

- أوجه الحكومة بالإسراع في تأسيس برنامج تعليمي حول الذكاء الاصطناعي لرؤساء الشركات والجهات الحكومية.

- الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان الطبيب أو المعلم، لكنه قد يكون مساعدا لهما.

- في السنوات الأخيرة قمنا بتوسيع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بواقع مرة ونصف في قطاعات مختلفة من الاقتصاد والمجال الاجتماعي.

- استخدام الذكاء الاصطناعي سيزداد وسيشمل المزيد والمزيد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وتنعقد النسخة الثامنة من مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey) في موسكو في الفترة من 22 إلى 24 من نوفمبر الجاري، وينظمه مصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا.

وكرس المؤتمر لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

المصدر: RT