قال نيل موخيتوف، مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن تشويه سمعة القادة الروس صنعة غربية تمتد لقرون، وتعود لأيام القيصر إيفان الرهيب، والإمبراطور بافل الأول.

وقال موخيتوف خلال مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا: "إن ممارسة بث "الرهاب من روسيا المتوحشة" تمتد جذورها لقرون مضت. "لنتذكر على على سبيل المثال، كيف ابتدع الغرب "أساطير سوداء" عن الفظائع التي ارتكبت في عهد إيفان الرابع (الرهيب)".

وأضاف: بموازاة تشويه السمعة، يلتزم الغرب الصمت التام تجاه حقيقة أن "مجلس الدوما بويارسكي" تأسس في عهده، فضلا عن زيادة أراضي البلاد بشكل كبير.

وتابع موخيتوف: في عهد إيفان الرهيب، تم إنشاء كتيبة زابوروجيه، التي تولت مسؤولية حماية الحدود، وبفضل مرافق الحجر الصحي التي أمر بتجهيزها حال دون تفشي الطاعون والكوليرا في أراضي روسيا، كما أن الطباعة والتدريس المجاني ظهرا في المدارس الكنسية في عهده.

وبالحديث عن الامبراطور بافل الأول أوضح موخيتوف: "أنه كان ينوي الوقوف ضد بريطانيا العظمى، لكن مصداقيته تعرضت للطعن بجهود الصحافة والدبلوماسية البريطانية التي نشرت الشائعات في أوروبا، حول اضطرابه عقليا.

وأردف موخيتوف: لكن بافل الأول ساهم شخصيا في الحفاظ الدولة في على الأقل في منطقتين هما سويسرا بفضل الحملة الإيطالية التي سيرها بقيادة سوفوروف، ومالطا التي منح اللجوء لفرسانها بعد استيلاء نابليون على الجزيرة".

المصدر: ريا نوفوستي