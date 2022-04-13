موسكو تأمل من الحكومة الباكستانية الجديدة مواصلة العمل بمشروع "السيل الباكستاني" لنقل الغاز الروسي

أعربت موسكو عن أملها بأن تستمر الحكومة الباكستانية الجديدة بالعمل على مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الباكستاني"، لما فيه من منفعة متبادلة للبلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "في الحقيقة إن هذا المشروع مفيد للطرفين، وهذا أمر معروف في باكستان".

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وأضافت أن تطبيق المشروع "سيعطي دفعة لقطاع الطاقة الباكستاني ويساعد في حل مشكلة نقص الطاقة في هذا البلد، كما أنه مشروع مفيد لنا".

وتابعت: "بناء على ذلك، نأمل أن يستمر العمل في هذا المشروع في ظل الحكومة الباكستانية الجديدة".

وخط أنابيب الغاز الباكستاني الذي كان يطلق عليه في الأصل اسم "شمال - جنوب"، يهدف لربط البنية التحتية بين روسيا وباكستان لإيصال الغاز الروسي الطبيعي المسال (LNG) إلى موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان.

المصدر: "نوفوستي"