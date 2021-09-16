طهران تطالب الأمم المتحد بضرورة إلغاء "الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا"

جددت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة "رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا ووقف نهب ثرواتها والإسراع بتأمين احتياجات شعبها".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء أشارت مساعدة ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، إلى أن "الشعب السوري يعاني منذ أكثر من 10 أعوام من مشكلات إنسانية جراء الإرهاب والحرب المفروضة عليه" مشددة بهذا الصدد على أن "مسؤولية سياسية وأخلاقية جادة تقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها".

ودعت إرشادي إلى مساعدة سوريا في "إعادة إعمار ما دمره الإرهاب" بما في ذلك الترميم السريع لمنشآت المياه والصحة والعلاج والتعليم والسكن، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعمها لسوريا للتغلب على التحديات التي تواجهها.

كما شددت إرشادي على ضرورة الخروج الكامل للقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، والقضاء على الإرهابيين، واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

المصدر: سانا