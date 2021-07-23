عمدة موسكو: عدد الإصابات الجديدة بكورونا في موسكو تنخفض للأسبوع الخامس على التوالي

قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الروسية ينخفض للأسبوع الخامس على التوالي.

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وقال سوبيانين في بث قناة "روسيا 1": "نشهد تراجعا في عدد الإصابات للأسبوع الخامس على التوالي. ينخفض عدد المرضى".

وعبر عن أمله بأن تكون موسكو قد تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا. وأضاف: "عموما نشهد انخفاضا لعدد الإصابات الجديدة، وهذا أمر إيجابي. ويعني ذلك أننا تجاوزنا هذه الذروات، وآمل بتحسن الوضع لاحقا".

وتابع: "أعتقد أننا سنستخلص النتائج بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكننا نرى حاليا أن عددها أقل بكثير. وينخفض عدد مرات دخول المستشفى بأقل وتائر".

المصدر: تاس