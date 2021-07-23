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عمدة موسكو: عدد الإصابات الجديدة بكورونا في موسكو تنخفض للأسبوع الخامس على التوالي

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عمدة موسكو: عدد الإصابات الجديدة بكورونا في موسكو تنخفض للأسبوع الخامس على التوالي
Sputnik
روسيا
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قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الروسية ينخفض للأسبوع الخامس على التوالي.

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وقال سوبيانين في بث قناة "روسيا 1": "نشهد تراجعا في عدد الإصابات للأسبوع الخامس على التوالي. ينخفض عدد المرضى".

وعبر عن أمله بأن تكون موسكو قد تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا. وأضاف: "عموما نشهد انخفاضا لعدد الإصابات الجديدة، وهذا أمر إيجابي. ويعني ذلك أننا تجاوزنا هذه الذروات، وآمل بتحسن الوضع لاحقا".

وتابع: "أعتقد أننا سنستخلص النتائج بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكننا نرى حاليا أن عددها أقل بكثير. وينخفض عدد مرات دخول المستشفى بأقل وتائر".

المصدر: تاس

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