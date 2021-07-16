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موسكو تلغي شرط وجود QR codes لزيارة المطاعم

أخبار روسيا

موسكو تلغي شرط وجود QR codes لزيارة المطاعم
Sputnik
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قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن سلطات مدينة موسكو ستلغي اعتبارا من 19 يوليو، شرط وجود رمز الاستجابة السريعة (QR code) لزيارة المطاعم والمقاهي.

وأكد العمدة أن هذا الإجراء الوقائي قد أنجز مهمته، وتحسن الوضع الوبائي في المدينة، وزاد معدل التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا. وأكد سوبيانين أن إلغاء هذا الشرط، لا يعني إنهاء جميع المتطلبات الأخرى التي تم فرضها لمكافحة الوباء.

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وأضاف سوبيانين القول، إنه تم تطعيم أكثر من مليوني شخص ضد عدوى فيروس كورونا في الشهر الماضي في موسكو.

من جانبها أعلنت سلطات مقاطعة موسكو، أن طلب وجود QR code، لدى زوار المقاهي والمطاعم لم يعد إجباريا. 

المصدر: نوفوستي

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